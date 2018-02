Zürich (ots/PRNewswire) -



Compass wurde als Beitrag für das Schweizer Finale des gesamteuropäischen Wettbewerbs EUROVISION 2018 ausgewählt



Der in Chile geborene Alejandro Reyes, ein aufstrebender Star der Schweizer Popmusikszene, veröffentlicht am Freitag, dem 2. Februar 2018, seine neue Single Compass mit dem Label der Hana Road Music Group. Die Single wird auf Spotify, iTunes und allen großen Streaming-Plattformen erhältlich sein.



Compass, interpretiert von Alejandro und geschrieben in Zusammenarbeit mit Christen Lars und Barker Laurell Jane, ist ein Beitrag zur Eurovision 2018 und schaffte es bereits in das Schweizer Finale des gesamteuropäischen Wettbewerbs.



Mit seiner Mischung aus lebensfrohem Pop, souligen Grooves und Reyes' aufrichtigem und inbrünstigem Text ist Compass ein hervorragendes Beispiel für das vielseitige Talent des jungen Musikers. In Anlehnung an Alejandros Herkunft verbindet das Stück lateinamerikanische Einflüsse in Form von rhythmischer Percussion mit modernen Instrumenten und Produktionstechniken und kreiert damit einen zeitgemäßen und ganz einmaligen Sound.



Reyes, der 1992 im chilenischen Qulquipé zur Welt kam, wuchs in Chile und Kanada auf, ehe er mit zehn Jahren in die Schweiz zog. Da er von Geburt ohne seine linke Hand leben musste, hatte Reyes nie eine Karriere als Musiker in Erwägung gezogen, obgleich er in einer musikalischen Familie aufwuchs ... bis ihm ein guter Freund im Alter von 18 Jahren eine Gitarre schenkte. Nach und nach fand Alejandro Gefallen an seiner Gitarre und bastelte sich sogar einen Spezialhandschuh mit einem Plektrum, der es ihm ermöglicht, die Saiten anzuschlagen. Alejandro ist ein reiner Autodidakt.



Er begann seine Karriere als Straßenmusiker und war schon kurze Zeit später in großen Schweizer Medien zu sehen. Es dauerte nicht lange, bis Alejandro bei großen renommierten Veranstaltungen auftrat, wie z. B. bei Montreux Jazz Music im Jahr 2013, The Voice - ausgestrahlt auf TF1 - in Frankreich im Jahr 2014, im Berner Stadium vor 80.000 Zuschauern im Jahr 2015 und sogar als Vorband beim Konzert des mittlerweile verstorbenen Johnny Halliday in der Genfer Arena. Mit nur einer Gitarre, einer Hand, einer "Loopstation" und seiner Leidenschaft für die Musik kann Alejandro Menschenmengen mitreißen und mit seiner Stimme die Herzen der Menschen bewegen.



Alejandro Reyes ist der lebende Beweis dafür, dass jeder von uns trotz aller Hemmnisse und Schwierigkeiten sein volles Potenzial entfalten kann. Reyes gilt schon jetzt als kommende Größe in der Musikszene der Romandie, und da er in Französisch, Englisch und seiner Muttersprache Spanisch singen kann, steht seinem Aufstieg zum Weltstar nichts im Weg.



