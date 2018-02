Medienmitteilung

Zürich, 1. Februar 2018

Investis schliesst Übernahme der Société d'investissements immobiliers SII SA erfolgreich ab

Erwerb eines attraktiven Portfolios in Genf bestehend aus zehn Wohnliegenschaften

Annualisierter Sollmietertrag beläuft sich auf CHF 5.6 Millionen

Die Investis Holding SA hat heute die am 20. Dezember 2017 angekündigte Übernahme der Société d'investissements immobiliers SII SA - einer Genfer Immobiliengesellschaft mit einem attraktiven Portfolio bestehend aus zehn Wohnliegenschaften in Genf - zu einem Preis von CHF 108 Millionen erfolgreich und plangemäss abgeschlossen.

"Das hohe Mietpotential und die zentrale Lage der Liegenschaften in Genf passen ausgezeichnet in die Strategie von Investis", unterstreicht CEO Stéphane Bonvin.

