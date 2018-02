mid Groß-Gerau - Porsche will sein Sport-SUV Macan mit dem Dreiliter-V6-Diesel abermals in die Werkstätten beordern. Dabei geht es um ein Update der Motorsteuerung. Denn es besteht der Verdacht, dass bei den von Audi gelieferten Diesel-Aggregaten eine illegal tätige Software eingebaut ist. Insgesamt sind in Europa 52.500 Fahrzeuge betroffen, davon in Deutschland etwa 14 000. Wenn Porsche beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nachweisen kann, mit der Software-Änderung den Vorschriften zu entsprechen, ... (Robert Sasse)

