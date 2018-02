mid Groß-Gerau - Bisher gab es den Namen "Cupra" nur als Anhängsel von Modellen der Marke Seat. Jetzt will die spanische VW-Tochter eine eigenständige Marke mit sportlichen Fahrzeugen so benennen. So wird aus der einstigen Performance-Abteilung Cupra eine neue Hochleistungsmarke. Gleichzeitig präsentiert der spanische Automobilhersteller das neue Logo.

Die "Cup Racer" (Pokal-Rennfahrer) - so die Herkunft des Namens "Cupra" - stehen seit jeher für die sportlichsten Fahrzeuge von Seat. Die ... (Robert Sasse)

