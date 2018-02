mid Groß-Gerau - Führungswechsel: Der frühere Ford-Chef Bernhard Mattes übernimmt in stürmischen Zeiten das Steuer beim Verband der Automobilindustrie (VDA). Mattes wurde in Berlin einstimmig zum neuen VDA-Präsidenten gewählt. Er nimmt seine Tätigkeit am 1. März 2018 auf. Er wird damit Nachfolger von Matthias Wissmann, der seit 1. Juni 2007 VDA-Präsident ist und den VDA mit Ende seines Vertrages verlässt.

"Wir freuen uns, mit Bernhard Mattes einen ausgewiesenen Kenner der Automobilindustrie ... (Robert Sasse)

