The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2018



ISIN Name



CA25660K1030 DOJA CANNABIS

CA32016U1084 FIRST ENERGY METALS

CA34958R1010 FORTRESS PAPER LTD

SE0005676160 ARCAM AB

US03211L1026 AMPLI.SNACK BRDS DL-,0001

US76028H2094 REPROS THERAP.NEW DL-,001