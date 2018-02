mid Groß-Gerau - Die Empörung ist riesengroß. Die Autoindustrie steht wegen umstrittener Abgastests an Affen am Pranger. Jetzt hat Volkswagen erste Konsequenzen im Zusammenhang durch die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) finanzierten Tierversuchen gezogen. Der Vorstand hat das Angebot des Leiters der Konzern-Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit, Dr. Thomas Steg, angenommen, ihn zu beurlauben, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme.

Thomas ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...