Liebe Leser,

der Fonds CS EUROREAL investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immobilien in Europa. Bei der Auswahl der Investmentobjekte berücksichtigt das Fondsmanagement folgende Werte: Standort, Lage, Nutzung, Alter, Größe und Zustand der Objekte sowie die Bonität der Mieter. Der CS EUROREAL richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die auf die Stabilität von Sachwerten und zugleich auf eine breite Risikostreuung setzen. Sie können als Anleger mit geringen Beträgen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...