MSC Technologies, die Technologiemarke von Avnet Integrated Solutions, und H&D Wireless AB (Nasdaq First North: HDW B) haben einen dreijährigen Bevorratungs- und Fulfillment-Vertrag für die H&D Wireless Module HDG 200 und HDG 205 unterzeichnet, die für Smart Home, Industrie 4.0 sowie für Unternehmensanwendungen auf dem europäischen Markt gedacht sind. Die Vereinbarung tritt umgehend in Kraft und hat einen Wert von 3,4 MSEK, einschließlich eines zuvor angekündigten Geschäfts in Höhe von 0,7 MSEK.



MSC Technologies wird das Portfolio drahtloser Produkte von H&D Wireless auf dem europäischen Markt mit Schwerpunkt IoT für Smart Home und Unternehmen (Industrie 4.0) anbieten, was auch drahtlose Multimedia-Anwendungen wie Video- und Audiostreaming umschließt. Die Drahtlosmodule sind hinsichtlich Stromverbrauch, Größe und Kosten konkurrenzfähig und unterstützen beide WiFi und Bluetooth für Embedded IoT-Anwendungen. Der Markt für Drahtlosmodule wird laut ABI Research schätzungsweise bis 2022 auf 27 Milliarden Einheiten ansteigen, von denen laut Ericsson Mobility-Bericht 15 Milliarden Einheiten auf Nahbereichs-IoT-Anwendungen abzielen, und verzeichnet eine jährliche Wachstumsrate von 20 % (CAGR).



H&D Wireless AB (publ) ist dazu verpflichtet, diese Informationen gemäß der Marktmissbrauchs-Richtlinie der EU zu veröffentlichen. Diese Informationen wurden am 1. Februar 2018 um 8.30 Uhr CET durch die vermittelnde Kontaktperson wie vorstehend dargelegt zur Veröffentlichung eingereicht.



Informationen zu H&D Wireless:



H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von IoT-, Cloud- und Plattformsystemen. Seine Griffin IoT Cloud-Plattform ist eine End-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen, Cloud-Diensten mit Analytikfunktionen und künstlicher Intelligenz sowie Smartphone-Anwendungen für Heim- und Unternehmensautomatisierung. Seit 2016 bietet das Unternehmen das Griffin Enterprise Positioning System (GEPS ) als Clouddienst für die Innenraum-Positionierung physischer Objekte in Geschäftsprozessen an. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, das bislang über 1.100.000 drahtlose Produkte für IoT M2M-Lösungen weltweit geliefert hat. H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) ist an der Nasdaq First North als HDW notiert. Zertifizierter Berater ist FNCA. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.hd-wireless.com



MSC Technologies



MSC Technologies, die Technologiemarke von Avnet Integrated Solutions, ist auf intelligente Embedded- und Display-Lösungen für unterschiedliche industrielle Anwendungen spezialisiert. MSC Technologies, mit Sitz in Stutensee, Deutschland, repräsentiert namhafte Hersteller von TFT, Touch- sowie passiven Displays und bietet kundenorientierte Displaylösungen an, die auf internen Technologien basieren. MSC Technologies verfügt im Embedded-Sektor über langjähriges Fachwissen zu Entwicklung und Produktion, das von COM Express, Qseven und SMARC 2.0 Modulen bis zu vollständigen Systemen reicht. Ebenfalls bietet das Unternehmen Drahtlos-, Speicher- und Beleuchtungslösungen. Dank seiner Beratungskompetenz und seines umfassenden Service-Angebots sichert MSC Technologies seinen Kunden durch hochwertige Lösungen und langjährige Verfügbarkeit einen Wettbewerbsvorteil. MSC Technologies und Avnet Integrated Solutions betreuen Kunden in der gesamten EMEA-Region. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.msc-technologies.eu



Informationen zu Avnet



Von Idee bis zum Design und vom Prototyp bis zur Produktion unterstützt Avnet Kunden während jeder Phase des Produktlebenszyklus. Ein umfassendes Portfolio von Design- und Supply-Chain-Dienstleistungen machen Avnet zur Anlaufstelle für Innovatoren, die das Tempo technologischer Veränderung bestimmen. Seit beinahe einem Jahrhundert hilft Avnet seinen Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt, die transformativen Möglichkeiten von Technologie zu realisieren. Erfahren Sie mehr über Avnet auf http://www.avnet.com.



Web: http://www.hd-wireless.com Investoren: http://www.hd-wireless.com/investors



