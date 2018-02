Liebe Leser,

die BASF-Aktie ist in den vergangenen Wochen nicht mehr so richtig vom Fleck gekommen. Dennoch könnte sich jetzt ein Befreiungsschlag nach oben ergeben, meinen Analysten. Der Wert ist ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Nun könnte die Erwartung hoher Dividenden im Frühjahr für weitere Impulse sorgen, die noch nicht in den Kurs eingepreist sind. Dies wiederum könnte dann zu einem neuen Allzeithoch sowie zum Test der 100-Euro-Marke führen, heißt es. Konkret: Zuletzt ... (Frank Holbaum)

