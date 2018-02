TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Elektronik-Konzern Sony bekommt einen neuen Chef. Der seit 2012 amtierende Kazuo Hirai übergibt den Spitzenjob zum 1. April an den bisherigen Finanzchef Kenichiro Yoshida. Es sei ein guter Zeitpunkt für einen Führungswechsel, erklärte Hirai am Freitag. Er hatte Sony in den vergangenen Jahren saniert und aus jahrelangen Verlusten geführt.

Vor allem das einst glorreiche Geschäft mit Unterhaltungselektronik hatte Sony im scharfen Wettbewerb mit südkoreanischen und chinesischen Konkurrenten runtergezogen. Inzwischen gehören zu den tragenden Säulen des Geschäfts die Spielekonsole Playstation und Kamera-Module für Smartphones./so/DP/zb

