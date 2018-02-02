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BAZAARVOICE INC
BAZAARVOICE INC Chart 1 Jahr
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DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV0,01+11,11 %
FIRST ENERGY METALS LIMITED0,029+26,09 %
FORTRESS GLOBAL ENTERPRISES INC2,19+4,29 %
HASHCHAIN TECHNOLOGY INC0,864-18,49 %
HIKU BRANDS COMPANY LTD1,84-2,65 %
PALADIN ENERGY LTD0,03-3,23 %
REPROS THERAPEUTICS INC0,535+2,29 %
TIME INC14,59-2,01 %