FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1NQ XFRA CA41809W1068 HASHCHAIN TECH. INC. O.N.

ZONN XFRA US76028H2094 REPROS THERAP.NEW DL-,001

EZH1 XFRA MX01HO000007 DESARROLLADORA HOMEX S.A.

DFLA XFRA CA32016U1084 FIRST ENERGY METALS

XFRA CA34958R1010 FORTRESS PAPER LTD

PUR XFRA AU000000PDN8 PALADIN ENERGY LTD.

1BA XFRA US0732711082 BAZAARVOICE INC.

17T XFRA US8872281048 TIME INC. DL-,01

XFRA CA25660K1030 DOJA CANNABIS