TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den meisten ostasiatischen Börsen geht es am Freitag abwärts, nachdem einige bedeutende Unternehmen mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht haben. Viele Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am späteren Freitag zurück, sagen Händler. Auch die jüngst stark gestiegenen Anleiherenditen dämpften das Interesse an Aktien.

Der australische Aktienmarkt stemmt sich unterdessen gegen den Trend in der Region und legt um 0,5 Prozent zu. Der Energiesektor stützt den Gesamtmarkt mit einem Plus von 1,9 Prozent.

In Tokio geht es für den Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent auf 23.323 Punkte nach unten. Jedoch hatte der Index am Donnerstag um 1,7 Prozent zugelegt. Unter den Einzelwerten verlieren die Aktien der Investmentbank Nomura 2,6 Prozent und die der Fluggesellschaft ANA Holdings 3,6 Prozent. Beide hatten am Donnerstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt, die nicht überzeugt hatten.

Sony notieren 1,5 Prozent im Plus. CEO Kazuo Hirai, der das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren saniert hat, wird zum 1. April seinen Posten aufgeben und Chairman von Sony werden. Sein Nachfolger als CEO wird der bisherige Finanzvorstand Kenichiro Yoshida. Die Personalie werde positiv aufgenommen, weil Yoshida die Kosten des Konzerns drastisch gesenkt habe und als Nachfolger Hirais gehandelt worden sei, heißt es dazu. Sony wird überdies am Freitag nach Börsenschluss Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs vorlegen.

Verhaltener Apple-Ausblick belastet Samsung

Besonders deutlich verliert die Börse im südkoreanischen Seoul, wo der Kospi um 1,6 Prozent fällt. Hier gibt der Kurs des Schwergewichts Samsung um 3,8 Prozent nach. Der eher pessimistische Ausblick, den Apple am Vorabend in den USA gab, weckt nach Angaben aus dem Handel Zweifel an den Ertragsaussichten von Samsung. Der südkoreanische Konzern ist weltgrößter Smartphone-Hersteller, fertigt aber auch Komponenten für die Smartphones anderer Anbieter, darunter Apple. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix büßt 3,2 Prozent ein.

Die Börse in Schanghai setzt die Talfahrt vom Donnerstag fort, die Kurse fallen im Schnitt um 0,4 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach einem starken Jahresauftakt. Überdies habe die chinesische Notenbank sechs Tage in Folge über Offenmarkttransaktionen Geld aus dem Finanzsystem abgezogen, auch das laste auf dem Aktienmarkt. Dagegen zeigt sich der Hang-Seng-Index in Hongkong nach anfänglichen Verlusten nunmehr gut behauptet.

Die Ölpreise legen nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag zum Wochenausklang im asiatisch dominierten Handel weiter zu. Am Ölmarkt setze sich allmählich die Überzeugung durch, dass die weltweit gute Konjunktur die Nachfrage befeuern werde, merkt die ANZ Bank an. Die rekordhohe US-Ölproduktion verliere dadurch ihren Schrecken. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,5 Prozent auf 66,13 Dollar. Brentöl gewinnt 0,3 Prozent auf 69,85 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.121,40 +0,51% +0,93% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.323,49 -0,69% +2,45% 07:00 Kospi (Seoul) 2.527,61 -1,59% +2,44% 07:00 Schanghai-Comp. 3.434,41 -0,36% +3,82% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 32.659,76 +0,05% +10,04% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.541,20 -0,17% +3,85% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.870,00 +0,08% +3,99% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,2492 -0,1% 1,2506 1,2437 +4,0% EUR/JPY 136,99 +0,1% 136,91 136,20 +1,3% EUR/GBP 0,8761 -0,1% 0,8771 0,8722 -1,5% GBP/USD 1,4258 -0,0% 1,4263 1,4260 +5,5% USD/JPY 109,66 +0,2% 109,47 109,53 -2,6% USD/KRW 1080,50 +0,8% 1072,04 1070,81 +1,2% USD/CNY 6,2856 -0,2% 6,2995 6,2953 -3,4% USD/CNH 6,2935 +0,1% 6,2897 6,2992 -3,4% USD/HKD 7,8201 +0,0% 7,8196 7,8206 +0,1% AUD/USD 0,8002 -0,4% 0,8034 0,8021 +2,4% NZD/USD 0,7371 -0,3% 0,7395 0,7365 +3,8% Bitcoin BTC/USD 8.550,93 -4,48 8.951,58 9.815,61 -36,78 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,13 65,8 +0,5% 0,33 +9,4% Brent/ICE 69,85 69,65 +0,3% 0,20 +5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.346,91 1.348,55 -0,1% -1,64 +3,4% Silber (Spot) 17,21 17,24 -0,2% -0,03 +1,6% Platin (Spot) 1.003,25 1.007,95 -0,5% -4,70 +7,9% Kupfer-Future 3,22 3,21 +0,3% +0,01 -2,5% ===

