Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wels (pta006/02.02.2018/07:15) - * Angebot an die Aktionäre der Pankl Racing Systems AG * Veröffentlichung der Angebotsunterlage * Angebotspreis: EUR 42,18 je Pankl-Aktie



Die KTM Industries AG ("Bieterin") hat am 3. Jänner 2018 bekannt gegeben, ein Angebot zur Beendigung der Handelszulassung gemäß § 38 Abs 6 bis 8 BörseG 2018 iVm dem 5. Teil des Übernahmegesetzes an die Aktionäre der Pankl Racing Systems AG ("Zielgesellschaft") zu stellen. Mit dem Angebot wird eine Beendigung der Handelszulassung der Aktien der Pankl Racing Systems AG an der Wiener Börse beabsichtigt.



Das Angebot ist auf den Erwerb aller Aktien der Zielgesellschaft gerichtet, die nicht von der KTM Industries AG oder von mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern gehalten werden. Das Angebot ist somit auf den Erwerb von 95.235 Aktien der Zielgesellschaft gerichtet. Der Angebotspreis beträgt EUR 42,18 cum Dividende 2017 je auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktie der Zielgesellschaft. Die Annahmefrist läuft vom 2. Februar 2018 bis einschließlich 23. März 2018 (17:00 Uhr - Ortszeit Wien).



Die Angebotsunterlage und die Bestätigung über die Prüfung der Angebotsunterlage des Sachverständigen wurden heute veröffentlicht und sind in Form einer Broschüre ab dem 2. Februar 2018 am Sitz der Pankl Racing Systems AG, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, sowie bei der Annahme- und Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, jeweils während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Die Unterlagen sind ab dem 2. Februar 2018 ferner auf den Websites der Übernahmekommission (www.takeover.at), der Bieterin (www.ktm-industries.com) sowie der Zielgesellschaft (www.pankl.com) abrufbar.



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der KTM Industries AG und/oder der Pankl Racing Systems AG dar.



(Ende)



Aussender: KTM Industries AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: info@ktm-industries.com Website: www.ktm-industries.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000820659 (Aktie), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1517552100520



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 02, 2018 01:15 ET (06:15 GMT)