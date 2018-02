SHANGHAI (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich vor dem Hintergrund des Brexits für tiefere Handelsbeziehungen mit China ausgesprochen. Mit dem Austritt aus der Europäischen Union ergreife Großbritannien die Chance, eine mehr "?nach außen gerichtete" Nation zu werden und "?Handelsbeziehungen mit Ländern auf der ganzen Welt - einschließlich China - zu vertiefen"??, sagte May am Freitag, dem letzten Tag ihrer dreitägigen China-Reise, auf einem Wirtschaftsforum in Shanghai.

Ihr Besuch und die Gespräche mit der chinesischen Führung hätten "ein neues Kapitel in unserer goldenen Ära eingeleitet". May war am Mittwoch mit einer großen Delegation britischer Wirtschaftsvertreter nach China gereist. Verträge im Wert von rund neun Milliarden Pfund (etwas 10,3 Milliarden Dollar) seien unterzeichnet worden./jpt/DP/stk

