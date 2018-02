Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt nach dem Verkauf des 50-Prozent-Anteils an DriveNow von 80,00 auf 88,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkaufspreis der Beteiligung an dem Carsharing-Anbieter habe 30 Prozent über seiner Schätzung gelegen, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er sein Bewertungsmodell angepasst, erklärte der Experte das neue Kursziel./edh/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

ISIN: DE0007231326