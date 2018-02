Zunächst starteten die europäischen Börsen durchaus positiv gestimmt in den gestrigen Handelstag, mit einem Anziehen des Euro kam es aber dann zu einer Umkehr und niedrigeren Schlusskursen als am Vortag. Vor allem der exportlastige DAX wurde deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Anziehende Renditen trugen ebenfalls ihren Teil zum Gesamtbild bei. Die Unternehmensergebnisse, die gestern vorgelegt wurden, waren eher durchwachsen und die Reaktionen darauf mehrheitlich negativ. Novo Nordisk beispielsweise musste 7,3% abgeben, der gesamte Gesundheitssektor stand unter Druck und war mit 1,9% Minus der schwächste Sektor in Europa. Bei Roche wurde der schwache Ausblick bemängelt und die Aktie gab 2,8% ab. Bei Royal Dutch Shell wurden die geringen Barmittel als Haar in der...

