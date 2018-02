Wien (APA-ots) -

* bsurance bietet Versicherungen als Zusatzprodukt * NIQA investiert 500.000 Euro Pre-Seed * Nach erfolgreichem Exit von INZMO nun fünftes Startup in UNIQA

Portfolio

"bsurance" ist das neueste Startup, an dem sich UNIQA beteiligt hat. Das Insurtech aus Österreich ist auf "B2B2C"-Modelle spezialisiert, also Modelle, bei denen ein Partner den Endkunden Versicherungsprodukte anbietet. Das sind vor allem Unternehmen mit einer großen Kundenbasis: Handelsunternehmen, Energieversorger, Elektronikhändler, Mobilitätsanbieter oder auch Telekomunternehmen, um nur einige der möglichen Kooperationspartner zu nennen. UNIQA ist nicht nur an bsurance beteiligt, sondern auch Risikoträger und entwickelt gemeinsam mit dem Startup passende Produkte für die Plattform von bsurance.

"UNIQA hat B2B2C-Geschäftsmodelle heute schon erfolgreich in Verwendung", verweist Andreas Nemeth, Head of UNIQA Ventures, auf umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb über Partner. "So haben wir etwa seit Jahren eine Brillenversicherung, die über einen großen Optiker den Kunden angeboten wird. Auch Reiseversicherungen über Kreditkarten fallen in diesen Bereich. Mit bsurance haben wir nun ein erfahrenes Team mit überzeugender Geschäftsidee und Umsetzungskompetenz gefunden, das über Know-how im B2B2C-Vertrieb sowie in der Digitalisierung von Geschäftsmodellen verfügt", so Nemeth. Geplant ist das Modell über Österreich hinaus auch in Zentral- und Osteuropa anzubieten.

UNIQA wird sich in zwei Tranchen mit insgesamt 500.000 Euro in Form eines Pre-Seed Investments an bsurance beteiligen. Lorenz Gräff, Gründer und CEO von bsurance: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit UNIQA und das damit entgegengebrachte Vertrauen. Die Vision von bsurance ist es, Kunden einfache, relevante und faire Versicherungsangebote zum richtigen Zeitpunkt anzubieten. Damit helfen wir einerseits unseren Partnern Zusatzerträge zu generieren und unseren Versicherungspartnern andererseits neue Märkte zu erschließen."

UNIQA Startup-Strategie

UNIQA investiert seit 2016 in Startups aus den Bereichen Smart Home, Mobility, Health und Finance. Um bei großen Trends wie der Blockchain Technologie, Internet of Things oder Big Data am Ball zu bleiben, wurde gezielt nach Startups gesucht, die neben einer finanziellen Rendite auch einen strategischen Mehrwert für UNIQA erkennen lassen.

Aktuell umfasst das UNIQA Startup-Portfolio neben "Twisto", einem tschechischen Anbieter für Online-Zahlungsmöglichkeiten auch "FINABRO", einen digitalen Berater für privates Sparen und langfristige Veranlagungen, "fragnebenan.at", eine Nachbarschaftsplattform, sowie "Fincompare", die führende deutsche Plattform im Bereich Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen. Außerdem gab es bereits einen erfolgreichen Exit: Die Beteiligung an INZMO, einem estnischen InsurTech, wurde im November 2017 mit deutlichem Gewinn an einen strategischen Investor verkauft.

UNIQA Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,6 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

