Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 120 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das etwas höhere Kursziel basiere auf den Barmitteln, die seine Schätzung übertroffen hätten, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darüber hinaus schienen die Verhandlungen mit den Gewerkschaften erheblich schwieriger zu werden als sonst üblich. Kosteneinsparungen dürften sich daher wohl erst 2019 in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen./bek/zb Datum der Analyse: 01.02.2018

