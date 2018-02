Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius mit "Overweight" und einem Kursziel von 81 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf die Qualität des Medizinkonzerns könne man sich verlassen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger sollten deshalb die aktuelle Kursschwäche zum Einstieg nutzen, empfahl er./edh/ag Datum der Analyse: 01.02.2018

