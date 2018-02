Während die Nordex-Aktie im Januar 2018 ganze 20% gewinnen konnte, geht es in den vergangenen Tagen deutlich in den Keller. Dabei verloren Nordex-Aktionäre alleine gestern 6,5% an Wert - heute geht es aktuell um rund 4% nach unten. Dabei gab es vor kurzem "good news" aus den USA und Schweden: Nordex sicherte sich im Dezember 2017 Aufträge über drei US-Windparks mit...

