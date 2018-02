Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius Medical Care (FMC) mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Fundamentaldaten des Dialyse-Spezialisten seien positiv, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings bewege sich die Aktie nahe ihres Rekordhochs, wobei die positiven Effekte der US-Steuerreform bereits eingepreist seien. Anleger sollten deshalb die Papiere der Muttergesellschaft Fresenius vorziehen./edh/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

