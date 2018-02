Zürich (awp) - Die Aktien des Backwarenkonzerns Aryzta haben am Donnerstag-Nachmittag nach Bekanntgabe des Verkaufs einer Problem-Tochter zwar kurzfristig zu einem Kurssprung angesetzt, konnten das Niveau aber nicht halten. Und am Freitag büsst die in den letzten Monaten und Jahren arg gebeutelte Aktie bereits wieder an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...