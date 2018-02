Golden Star Resources Ltd. meldete gestern, dass die kommerzielle Produktionsphase im Untertagebau der Goldmine Prestea in Ghana erreicht wurde. Der Ausstoß der Mine soll im Laufe des Jahres weiter gesteigert werden.



Der Erzkörper West Reef, der in der Mine abgebaut wird, enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven im Umfang von 1,09 Mio. t mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 13,93 g/t. Das Unternehmen führt zudem weitere Explorationsbohrungen durch, um die Reserven zu erweitern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.



Für das Jahr 2018 hat Golden Star für den gesamten Minenkomplex Prestea, einschließlich des Untertagebaus und der Tagebaue, ein Produktionsziel von 93.000-113.000 oz Gold zu Cashkosten von durchschnittlich 740-880 $/oz vorgegeben.



