So sehen Sieger aus: Account-Manager Oliver aus Kaarst (NRW) macht das Rennen in der ProSieben-Show "Get the F*ck out of my House" und gewinnt 100.000 Euro! Der 32-Jährige harrte gemeinsam mit anfangs 99 Mitkandidaten vier Wochen lang in einem Einfamilienhaus in der Eifel auf 116 Quadratmeter aus. Oliver verließ das Haus als Letzter - und freut sich riesig über seinen Sieg: "Das ist der Wahnsinn, ich kann es nicht glauben!" Das Finale von "Get the F*ck out of my House" erreichte gestern Abend 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf ProSieben.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 2.02.2018 (vorläufig gewichtet: 1.02.2018)



