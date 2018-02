Christen waren nach der Statistik des Bundeskriminalamtes 2017 an die 100 Mal Ziel und Opfer von Straftaten der Körperverletzung über Brandstiftung bis hin zu Mord - in mindestens 14 Fällen handelte es sich "christenfeindliche Straftaten" zwischen Asylbewerbern und Flüchtlingen. In einem Viertel der Fälle waren Kirchen und christliche Symbole die Angriffsziele. ...

