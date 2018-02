DAX - Der Kampf ist entschieden

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

nach tagelangem Hin und Her ist der Richtungsentscheid im DAX endlich gefallen: Es geht abwärts! Der Index durchschlug gestern die wichtige Unterstützungszone um 13.180 Punkte und fiel direkt an das ausgebene Ziel bei 13.000 Punkten. Heute gibt der DAX auch diese Unterstützung auf und wird sofort in den nächsten Supportbereich um 12.840 Punkte durchgereicht.

Der Weg dürfte den deutschen Leitindex in den kommenen Tagen in Richtung der Unterstützungszone zwischen 12.700 und 12.650 Punkte führen. Bei 12.700 Punkten verläuft neben einer inneren Abwärtstrendlinie der EMA200, bei 12.650 Punkten notiert eine horizontale Unterstützung. Eine technische Reaktion ausgehend von dieser Kurszone ist wahrscheinlich.

Für den heutigen Handel sind Erholungen ausgehend von 12.840/12.820 Punkte möglich, sollten aber die 13.000-Punkte-Marke nicht überschreiten können. Die ehemals wichtige Unterstützungszone um 13.180 Punkte wurde nun zu einem massiven Widerstandscluster umfunktioniert. Formal wäre der Abwärtstrend sogar erst unterbrochen, sollten 13.301 Punkte zurückerobert werden. Davon ist der DAX derzeit aber meilenweit entfernt.

DAX in Punkten Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.09.2017 - 02.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 02.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 4,45 12.425 28,50 29.03.2018 DAX Index HW43VR 15,10 11.350 8,47 29.03.2018

uelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.02.2018; 10:30 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 13,29 14.150 10,17 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 19,34 14.750 6,91 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.02.2018; 10:32 Uhr

