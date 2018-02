Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo vor der Vorstellung eines neuen Strategieplans von 3,15 auf 3,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Durchgreifen der Bank bei den faulen Krediten könnte die Debatte über die Aktie als Investment in eine andere Richtung lenken, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Generali stünden die Chancen auf eine grundsätzliche Neubewertung aber besser./bek/ajx Datum der Analyse: 02.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2018-02-02/12:02

ISIN: IT0000072618