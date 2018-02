Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler mit Blick auf die jüngsten Unternehmensaussagen zu den Margen von 13 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Automobilzulieferer habe zwar nicht direkt eine Gewinnwarnung ausgesprochen, den Anlegern aber die letzte Gewinnwarnung in Erinnerung gerufen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine diesjährige Gewinnschätzung je Aktie (EPS) um 7 Prozent und geht davon aus, dass nun auch die Konsensprognose sinken wird./gl/ajx Datum der Analyse: 02.02.2018

