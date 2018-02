Der Aktienmarkt an sich wankt. Eine knifflige und hochspannende Situation, keine Frage. Aber wenn es darum geht, regelmäßig für Spannung zu sorgen, ist die Aktie des im TecDAX gelisteten Wirkstoff-Forschers Evotec (ISIN: DE0005664809) die genau richtige Adresse. Denn hier bekommen Trader, die Volatilität und starke Trendimpulse suchen, immer etwas geboten. Auch hier und heute, denn es geht, wie so oft, aus charttechnischer Sicht um "Sekt oder Selters". Sehen wir uns den Chart an:

Zu Wochenbeginn war die Aktie über die wichtige Charthürde bei 15,78 Euro ausgebrochen, nachdem sie zuvor ein gleichschenkliges Dreieck nach oben erlassen hatte. Das war ein perfekt bullishes Szenario - aber es wurde ohne Nachrichten von Unternehmensseite unmittelbar danach "abgeschossen". Wir hatten uns das vorgestern angesehen und den Gedanken in den Raum gestellt, dass größere Trader gezielt diesen Ausbruch nach oben zuließen, um in die Käufe hinein zu ideal hohen Kursen ...

