Die DZ Bank hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 280 auf 270 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Krebsmittels Avastin sei zurückgegangen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit neueren Krebsmedikamenten wie Tecentriq, Alecensa und Perjeta sowie dem rasant wachsenden Ocrevus gegen Multiple Sklerose stemme sich Roche jedoch gegen zunehmende biogenerische Konkurrenz für wichtige Umsatzträger in der EU./bek/ajx Datum der Analyse: 02.02.2018

