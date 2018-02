Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller habe die Umsatz- und Gewinnerwartungen im abgelaufenen Quartal locker übertroffen, schrieb Analyst Steven Milunovich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Quartal erscheine zwar mäßig. Doch die Erwartungen seien niedrig gewesen, und die Aktie habe die nach der Schlussglocke an der Wall Street vorgelegten Zahlen mit nachbörslichen Kursgewinnen honoriert./gl/bek Datum der Analyse: 02.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0071 2018-02-02/13:22

ISIN: US0378331005