Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta018/02.02.2018/13:05) - Heute hat die Gesellschaft ein Schreiben vom bisherigen geschäftsführenden Direktor Herrn Michael Kaps erhalten, in dem dieser seinen Rücktritt zum Ablauf der Hauptversammlung am 29.01.2018 erklärt.



Der auf der Hauptversammlung neu gewählte Verwaltungsrat Herr Marco Schulze hat mit sofortiger Wirkung Herrn Carsten Siegemund zum neuen geschäftsführenden Direktor bestellt.



(Ende)



Aussender: Hoffmann AHG SE Adresse: c/o BG Moorhof, Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Siegemund Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@cryptoplus.de Website: www.cryptoplus.de



ISIN(s): DE000A1C8113 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



