TLG IMMOBILIEN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

02.02.2018 / 14:31 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG teilt uns die ADAR Capital Partners Ltd., One Capital Place, Shedden Road, George Town, Grand Cayman, KY 1103 Cayman Islands, auch im Namen und im Auftrag von ADAR Macor Fund Ltd., folgende Änderungen im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele hinsichtlich der Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorgangen der TLG IMMOBILIEN AG (§ 43 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 WpHG) mit:

Wir streben keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG an. Wir streben einer unserer Beteiligung an der TLG IMMOBILIEN AG entsprechende Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrates der TLG IMMOBILIEN AG an.

Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Internet: www.tlg.de

