Das ist schon allerhand, was die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) in kurzer Zeit an Boden verloren hat, seit dort gestern Früh die Bilanz des vierten Quartals 2017 nebst Ausblick auf das neue Jahr auf den Tisch kamen. Da schien einfach keine Dynamik durch die Perspektiven hindurch. Und das in Kombination mit einem instabiler werdenden Gesamtmarkt und einem sukzessive steigenden Euro als Hemmschuh der Eurozone-Exporteure bietet den Bären derzeit eine Steilvorlage. Aber:

Noch ist die Messe hier nicht gelesen. Noch könnte sich die Aktie auf aktuellem Niveau stabilisieren und damit die August-Aufwärtstrendlinie um 71,50 Euro verteidigen. ...

