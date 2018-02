Während die Wirtschaftszahlen hier zu Lande nicht gerade Freudensprünge bei den Aktionären auslösten, sah es in Amerika ganz anders aus. Allen voran Apple und Amazon konnten mit hervorragenden Zahlen und Rekordgewinnen glänzen. Auch bei den Kryptowährungen sieht es aktuell weniger rosig aus. So wurde der Bitcoin mit unter 9000 USD für mehr als 50% weniger gehandelt als es noch zu Jahresbeginn der Fall war. Es bleibt abzuwarten, wie sich Bitcoin, Ripple und Co. in naher Zukunft entwickeln werden. ...

