Schelte für Stada: Kleinaktionäre des Arzneimittelherstellers haben das Management wegen des monatelangen Machtkampfs zwischen Vorstand und Aufsichtsrat in die Mangel genommen.

"Die Auseinandersetzungen haben Unsummen an Geldern gekostet", sagte Wolfgang Schärfe von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) am Freitag auf der außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt. Das ehemalige Management und der ehemalige Aufsichtsrat von Stada seien in den letzten beiden Jahren "ein hervorragendes Beispiel schlechter Unternehmensführung" gewesen.

Stada wird im September den vierten neuen Vorstandschef innerhalb kurzer Zeit bekommen. Dann löst Peter Goldschmidt, der das Nordamerikageschäft der Novartis-Generikatochter Sandoz verantwortet, den gegenwärtigen Übergangschef Claudio Albrecht ab. Seit Mitte 2016 geben sich die Vorstandschefs bei Stada die Klinke in die Hand. Vor allem Matthias Wiedenfels, der dem langjährigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...