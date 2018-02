Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Unterhaching (pta021/02.02.2018/16:05) - Die Phicomm AG hat im Rahmen ihrer bis gestern laufenden Bezugsrechts-Kapitalerhöhung sämtliche 703.617 neuen Stückaktien im Kreise der bestehenden Aktionäre platziert. Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt 1,60 Euro, das Gesamtvolumen der eingeworbenen Eigenmittel beläuft sich damit auf brutto 1.125.787 Euro.



Die Überbezugswünsche überschreiten das zur Verfügung stehende Kontingent und werden mit einer Zuteilungsquote von 94,73% berücksichtigt.



