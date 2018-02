München - Die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH, Emittentin der Anleihe (ISIN DE000A161LJ8/ WKN A161LJ) (bis zu EUR 25 Mio., 7,375%, 2015/2020), hat am 26. Januar 2018 folgende Information bekannt gegeben, so die One Square Advisory Services GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...