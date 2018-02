02.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Steinhoff International (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wie Steinhoff mitteilt, tritt Thierry Guilbert mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat zurück. Ebenfalls mit sofortiger Wirkung gehen die Direktoren Stephanus Johannes Grobler und Mariza Nel. Hier die Original-Meldungen: Thierry Guilbert has tendered his resignation today with immediate effect as a member of the Supervisory Board of the Company. Given his other executive commitments, Mr Guilbert does not consider that he can focus his efforts sufficiently on the Group at this critical...

