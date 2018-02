02.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wieder-Aufnahme des Handels nach Handelsaussetzung Dritter Markt (MTF)Emittent: WW Holding AGWertpapiere: 1) Wienwert 3,75% Anleihe 2016-2026 (ISIN AT0000A1P0K5)2) Wienwert 5,25% Anleihe 2016-2021 (ISIN AT0000A1LJK5)Wiederaufnahme des Handels in diesen beiden Anleihen am 05.02.2018Grund: Eröffnung des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am 02.02.2018 Deutsche Börse, Xetra, Handelsdaten, Trading, Bildschirm, Credit: Deutsche Börse...

