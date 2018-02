Der Dax gibt seine Gewinne des jungen Börsenjahres wieder her. Vor allem die Aktie der Deutschen Bank bricht rapide ein.

Ein erneutes Verlustjahr der Deutschen Bank und enttäuschende Bilanzen weiterer Großkonzerne haben die europäischen Börsen am Freitag ins Wanken gebracht. Der deutsche Leitindex Dax rauschte unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Zählern und schloss auch unter der Marke von 12.800 Zählern. Den Handel beendete die Frankfurter Benchmark mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 12.785 Zähler. Damit knüpfte er an den Kursrutsch vom Vortag an und steuert nicht nur auf einen satten Wochenverlust von vier Prozent zu, sondern büßte auch die Gewinne des jungen Börsenjahres komplett ein. Auch charttechnisch verliert der Leitindex Strategen zufolge damit an Rückhalt.

Der Euro Stoxx 50 gab 1,4 Prozent auf 3527 Punkte nach. Auch die Aussicht auf höhere Zinsen sorgte bei Anlegern für Nervosität. "Aktien sind vergleichsweise hoch bewertet und in Phasen steigender Zinsen korrekturanfällig, trotz des weiterhin guten Wachstumsumfelds sowohl in den USA als auch im Euroraum", betonte die Helaba.

In Amerika lieferte ein boomender Arbeitsmarkt der US-Notenbank Argumente für weitere Zinsanhebungen. Die Regierung in Washington meldete am Freitag in ihrem Arbeitsmarktbericht für Januar ...

