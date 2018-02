Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 89,10 Euro belassen. Im Gesundheitsbereich habe das Jahr 2018 mit zahlreichen Übernahmeaktivitäten begonnen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er rechne diesbezüglich in den kommenden Monaten mit weiteren Aktivitäten. Die Fresenius-Aktie zählen die Berenberg-Analysten im Bereich der Medizintechnik weiterhin zu den favorisierten Branchenwerten./tih/ck Datum der Analyse: 02.02.2018

ISIN: DE0005785604