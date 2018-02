LOS ANGELES (IT-Times) - Der größte chinesische Online-Reiseanbieter Ctrip.com International Ltd. kauft in Indien zu und übernimmt den Reise-Großhändler Travstarz Global Group. Tours4fun, eine Tochtergesellschaft der chinesischen Online-Reise-Plattform Ctrip.com International Ltd., erwirbt die Travstarz...

Den vollständigen Artikel lesen ...