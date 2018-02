Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 195 auf 170 US-Dollar gesenkt. Die neuen iPhones verkauften sich nicht so gut wie am Markt erhofft, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Zudem begründete er die Abstufung mit dem starken Kursanstieg im vergangenen Jahr./mis/tih Datum der Analyse: 02.02.2018

