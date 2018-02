Beim Dinner in Davos hat Siemens-Chef Joe Kaeser Trump zu seiner Steuerreform gratuliert. Das Lob sei berechtigt gewesen, findet er.

Nach dem Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump in Davos haben die Chefs der deutschen Konzerne, darunter auch Joe Kaeser, harsche Kritik einstecken müssen. Zu sanft seien sie mit dem US-Präsidenten umgegangen, zu sehr gelobt hätten sie ihn. Nun bietet der Siemens-Chef seinen Kritikern Paroli. Er habe dem US-Präsidenten lediglich zu seiner Steuerreform gratuliert, nicht zu seinem ersten Amtsjahr oder dazu, wie er auf die rechtsradikalen Demos in seinem Land regiert habe, erklärt Kaeser in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. ...

