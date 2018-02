Der kleinste Mercedes glänzt mit künstlicher Intelligenz. Die Rivalen BMW und Audi geraten dadurch noch stärker unter Druck.

Der Mann, auf den eben noch alle Blicke gerichtet waren, verschränkt zufrieden die Arme und streicht über seinen Schnauzbart. Dieter Zetsche kennt sein Produkt. Während seine Gäste nahezu geschlossen ihre Smartphones in die Höhe strecken, um die ersten Fotos von der neuen A-Klasse zu knipsen, genießt der Daimler-Chef den Moment ohne jede Regung.

Der 64-Jährige wollte ein Auto für eine neue Generation kreieren, dass die alte Pferdestärkenwelt, die seinen Konzern an die Spitze der Automobilindustrie katapultiert hat, mit der Ära der sozialen Netzwerke verbindet. Er wirkt, als habe er sein Ziel erreicht - zumindest an diesem Abend. "Hey Mercedes", sagt Zetsche mit einem Augenzwinkern: "Tell me a joke." Sein Auto antwortet prompt: "Tut mir leid, meine Ingenieure waren Deutsche." Die Sympathie des Publikums weiß Zetsche nach dem Scherz hinter sich. Über ihm schweben Kräne, massive Stahlträger und dicke Röhren. Dort, wo Daimler die Weltpremiere seines neuen Kompaktwagens feiert, wurden früher Schiffsmotoren gefertigt. Jetzt ist "De Kromhouthal" im Norden Amsterdams ein mit Riesenleinwand und modernem Interieur aufgemotzter Veranstaltungsort im Industrielook.Draußen wippt das Wasser dezent in den Kanälen (Grachten) der niederländischen Hauptstadt. Drinnen gibt Zetsche den Entertainer. Er trägt, was er am liebsten trägt: weißes Hemd, Jeans, dunkelblaues Sakko mit Mercedesstern am Revers und natürlich Sneaker. Wer bei der Jugend punkten will, muss lässig und cool rüberkommen. Zum Abschluss der Inszenierung rollen zwei Exemplare der neuen A-Klasse in die Halle. Die norwegische Pop-Sängerin Dagny trällert parallel dazu ihren Hit "Love you like that".

Der Showaufwand zeigt: Es ist nicht irgendein Fahrzeug, das Daimler in Amsterdam der Weltöffentlichkeit präsentiert. Als erstes Modell von Mercedes wird die neue A-Klasse mit dem Multimediasystem MBUX ausgestattet bevor es auch der Rest der Flotte erhält. Das Kürzel steht für "Mercedes-Benz User Experience" und soll nichts weniger als eine "neue Ära" einläuten. Statt Knöpfen, Reglern und unpräzisen Touchpads lässt sich das Auto über einen cleveren Sprachassistenten steuern. Mercedes hat die Steuerung selbst entwickelt. Apples Siri oder Amazons Alexa lassen sich zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...