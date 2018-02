Liebe Leser,

das hat geklappt: Aurelius (vollständiger Name: "AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA") teilte mit, zum 31. Januar 2018 den Kauf der "Abelan Board Industrial S.L." erfolgreich abgeschlossen zu haben. Allerdings wurde in Bezug auf den Kaufpreis keine Angabe gemacht. Bei Abelan Board Industrial soll es sich laut Aurelius um einen "namhaften Produzenten von Verpackungslösungen aus Karton und Vollpappe" handeln. In der Branche ist Aurelius nicht erst seit dieser Übernahme ... (Peter Niedermeyer)

