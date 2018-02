Schlieren (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100001544 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001544 -



Die neue Mercedes-Benz A-Klasse ist so jung und dynamisch wie

immer, aber so erwachsen und komfortabel wie noch nie. Sie definiert

modernen Luxus in der Kompaktklasse völlig neu und revolutioniert das

Design von innen. Technologisch setzt sich die neue A-Klasse nicht

nur mit MBUX - Mercedes-Benz User Experience an die Spitze: Sie

bietet zugleich eine Reihe von Funktionen, die bislang der

Luxusklasse vorbehalten waren. So kann sie in bestimmten

Fahrsituationen erstmals teilautomatisiert fahren, auf Wunsch sind

MULTIBEAM LED Scheinwerfer verfügbar. Die neue A-Klasse bekommt

ausserdem durchgängig neue effiziente Motoren als Diesel und

Benziner. Und obwohl Mercedes-Benz die sportliche Optik beibehalten

hat, ist der Nutzwert gestiegen. Die neue A-Klasse kann ab März

bestellt werden, die Markteinführung beginnt im Frühjahr.



"Mit der vierten Generation der A-Klasse definieren wir modernen

Luxus in der Kompaktklasse neu. Dabei setzen wir auf die Kombination

aus kompromisslos dynamischem Design und intuitivem Bedienkonzept",

so Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler AG,

verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb. "Mit MBUX - der neuen

Mercedes-Benz User Experience schaffen wir ein völlig neues

Kundenerlebnis."



"Neue Technologien müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen

und sein Leben einfacher machen. Die neue A Klasse tut dies in

vielfacher Weise und wird so zum emotionalen und intelligenten

Begleiter", sagt Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG und

verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars

Entwicklung. "Beispielhaft dafür steht MBUX - Mercedes-Benz User

Experience: Es kombiniert intuitive und natürliche Bedienung mit

intelligenter und lernender Software."



"Die neue A-Klasse verkörpert den nächsten Schritt unserer

Designphilosophie der Sinnlichen Klarheit und hat das Potential, eine

neue Designära einzuleiten", so Gorden Wagener, Chief Design Officer

Daimler AG. "Mit klaren Formen und sinnliche Flächen inszenieren wir

High Tech und wecken Emotionen. Form und Körper bleiben, wenn man

Sicken und Linien extrem reduziert. Das Interieur inszeniert Modernen

Luxus auf einem in dieser Klasse bislang unerreichtem Niveau und

überführt intelligente Technologie in ein emotionales

Gesamterlebnis."



MBUX - Mercedes-Benz User Experience: Einzigartiges Erlebnis



Als erstes Modell von Mercedes-Benz erhält die neue A Klasse das

völlig neue Multimediasystem MBUX - Mercedes-Benz User Experience,

das zugleich eine neue Ära bei der Mercedes me Connectivity

einläutet. Einzigartig bei diesem System ist seine Lernfähigkeit dank

künstlicher Intelligenz. MBUX ist individualisierbar und stellt sich

auf den Nutzer ein. Es schafft so eine emotionale Verbindung zwischen

Fahrzeug, Fahrer und Passagieren.



Zu den weiteren Stärken zählen, je nach Ausstattung, das

hochauflösende Widescreen-Cockpit mit Touchscreen-Bedienung des

Media-Displays, die Navigationsdarstellung mit

Augmented-Reality-Technologie sowie die intelligente Sprachsteuerung

mit natürlichem Sprachverstehen, die mit dem Schlüsselwort "Hey

Mercedes" aktiviert wird. Ebenfalls verfügbar ist ein Head

up-Display. Der Touchscreen ist bei MBUX Bestandteil des

ganzheitlichen Touch-Bedienkonzepts - einem Dreiklang aus

Touchscreen, Touchpad auf der Mittelkonsole und Touch-Control Buttons

im Lenkrad.



MBUX ist eine Revolution der User Experience im Auto. Emotionale

Inszenierungen unterstreichen die Verständlichkeit der Bedienstruktur

und begeistern durch brillante 3D-Grafiken in höchster Auflösung, die

in Echtzeit gerendert, das heisst berechnet und ausgegeben, werden.



Mit der neuen Infotainmentgeneration MBUX starten neue und

verbesserte Mercedes me connect Dienste. Dazu gehören unter anderem

die Navigationsfunktionen auf Basis von Car-to-X-Kommunikation

(Informationen von Fahrzeug zu Fahrzeug über durch Sensoren erfasste

Ereignisse, z.B. Notbremsung, ESP® Eingriff, oder durch manuelle

Systemmeldung durch den Fahrer z.B. eines Unfalls) und die

Fahrzeugortung, die das Finden des geparkten Fahrzeugs erleichtert,

sowie eine Nachricht, falls das geparkte Fahrzeug angerempelt oder

abgeschleppt wurde.



Die Mercedes me App Sammlung lässt sich bedienfreundlich als Icon

auf dem Bildschirm platzieren und lässt sich wie alle anderen

Hauptapplikationen frei auf dem Homescreen sortieren. Darüber hinaus

werden Online-Inhalte wie aktuelle Tankstellen-Preise oder die

Verfügbarkeit von Parkplätzen im Parkhaus in MBUX angezeigt. Die

Online-Aktualisierung erlaubt auf einfache Weise, neue Inhalte in

MBUX zur Verfügung zu stellen.



Originaltext: Mercedes-Benz Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001544

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001544.rss2



Kontakt:

Artur Demirci, +41 (0) 44 755-8823, artur.demirci@daimler.com