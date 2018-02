Düsseldorf (ots) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht die SPD als schwierigeren Verhandlungspartner als noch 2013. "Insgesamt empfinde ich die Gespräche mit der SPD als schwieriger als vor vier Jahren", sagte Herrmann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Das ist keine Frage. Vor vier Jahren wollten alle die Koalition. Jetzt spiegelt sich die Stimmung gegen eine große Koalition, die in Teilen der SPD vorhanden ist, auch bei manchen Gesprächspartnern wider", sagte der CSU-Politiker. Zudem seien die inhaltlichen Diskrepanzen bei einigen Themen wirklich groß.



